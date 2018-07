FETÖ'nün Pensilvanya'da yerel yöneticilerle kurduğu çarpık ticari ilişkiler sayesinde elde ettiği ayrıcalıklar, kasaba sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Yerel yönetici Beers, FETÖ'cüleri himaye etmekle suçlanıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ve destekçilerinin Pensilvanya'nın Ross belediyesine bağlı Saylorsburg beldesinde kurdukları çarpık ticari ilişkiler, bölgede yaşayan Amerikalıların tepkisine neden oluyor.





FETÖ'nün Pensilvanya eyaletindeki "Golden Generation (Altın Nesil)" kampının bulunduğu kasaba sakinleri, örgütün yerel yöneticilerle kurduğu ticari ilişkiler sayesinde elde ettiği ayrıcalıklardan "Eğer Gülen’e yakınsan ruhsatı alırsın, değilsen izin filan alamazsın, çok zorluklara girersin çünkü Gülen, kasaba yönetimini kontrol ediyor.” diyerek şikayet ediyor.

Bölgedeki Kostonbador çiftliğinin sahibi 72 yaşındaki David Bonser, AA muhabirine yaptığı açıklamada FETÖ mensuplarına imar ve ruhsat işlerinde ayrıcalıklar sağlandığına işaret etti.





FETÖ mensuplarının kurdukları birtakım ilişkilerle kolayca gayrimenkul edindiklerini belirten Bonser, “Eğer ben bu kasabada bir şey yapmak istiyorsam izin ruhsatımın olması, belediyeden mühendislerin gelmesi ve Planlama Dairesi'nden yetkililerin sürece dahil olması gerekiyor. Örneğin, çiftlikteki ofisi 1996’da yaptık, ilgili izinleri almam tam 2 yıl sürdü. Bu sadece küçük, ticari bir ofis. Şimdi burada ne oluyor? Şu aşağıda gördüğünüz yol ve binaları (FETÖ kampının bulunduğu bölge) herhangi bir izin ruhsatı, hiçbir şey olmadan pat diye dikiyorlar.” dedi.

FETÖ mensuplarının ticari ilişkilerinin yeterince denetlenmediğinden şikayet eden Bonser, “Bina mı yıkacaksın ruhsata, izne gerek yok, istedikleri her şeyi yapıyorlar. Kasabanın yönetimi ile ne tür ilişkileri var, burada tam olarak neler dönüyor bilmiyorum. Ama bu kasabanın bu şekilde yönetilmesine razı değilim. Onların yaptıklarını ben yapmış olsaydım eminim ki devlet tepeme çoktan binmişti.” şekilde konuştu.



"Buna çifte vurgun deniyor"

“Bu bir siyaset. Burada birçok siyasi numara dönüyor.” diyen Bonser, FETÖ'nün Pensilvanya eyaletindeki kampının bazı binalarını inşa eden yerel yöneticilerden Howard A. Beers’in örgüt mensuplarıyla ticari ilişkisine ve onları himaye etmedeki rolüne vurgu yaptı.

FETÖ'nün Pensilvanya'daki "hamisi" olarak tanınan Beers’i geçmişten beri tanıdığını belirten Bonser “Çok karlı işler yapıyor. Benden 10 yaş genç bir iş adamı. Yıllar önce milyoner olacağını söylemişti.” ifadesini kullandı.



Bonser, “Orada (FETÖ çiftliğinde) birçok bina yaptı. Bir defasında başka bir müteahhitle çalıştım. Beers hakkında şikayetlerde bulunuyordu bu bölgeye yeni gelenler için inşa edilecek binaların yapım işini alıyor diye. (Howard Beers) Hristiyan olduğunu söylüyor, şu tepedeki kiliseye gidiyor ama şuradaki (FETÖ kampı) Müslümanlarla takılıyor çünkü çok para kazanıyor.” diye konuştu.

Bonser, rahatsızlığını “Bu böyle olmamalı, buna çifte vurgun deniyor ama oluyor.” sözleriyle dile getirdi.

“Kasabayı ele geçiriyor”

Kasaba yakınındaki Wind Gap bölgesinde yaşayan ve temizlik şirketi işleten John Favere de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Howard Beers'in FETÖ kampında kendisini belediye başkanı olarak tanıttığını kaydetti.



6 Haziran 2016'da kasaba yönetim kurulu toplantısına katıldığını ve Beers'e FETÖ kampı ve kendisini belediye başkanı olarak tanıtması ile ilgili sorular sorduğunu anlatan Favere, Beers'in kendisine "Evet belediye başkanıyım, Fetullah Gülen kampını ben inşa ettim. Gülen aleyhinde sözler hep propaganda." cevabını vererek konuyu kapattığını söyledi.

Beers'in toplantı dökümüne bu ifadeleri geçirtmediğini söyleyen Favere bunun suç olduğunu da kaydetti.

Beers’in FETÖ mensuplarıyla yakın ilişkisine vurgu yapan Favere, “Gülenciler üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. O yerleşkede birçok bina yaptı. Sanırım bu çok yanlış. Şimdi milyon dolarlık serveti var. Eski karısının dediğine göre, birçok hediye de aldı. Gülen tarafından masrafları karşılanarak Türkiye’ye ve Mısır’a seyahatler yaptı.” dedi.

FETÖ mensuplarına sağlanan ayrıcalığa işaret eden Favere, “Eğer Gülen’e yakınsan ruhsatı alırsın, değilsen izin filan alamazsın, çok zorluklara girersin çünkü Gülen, kasaba yönetimini kontrol ediyor.” ifadelerini kullandı.



Bu durumun kasaba halkına karşı ciddi bir haksızlık olduğunun altını çizen Favere, “Bu her gün zor şartlarda çalışan, ayakta kalmaya uğraşan insanlara yapılan bir haksızlık. Öte yandan bu kamp eli silahlı korumalarla korunuyor. Bu çok yanlış.” diye konuştu.

Doğup büyüdüğü kasabadaki gayrimenkullerin FETÖ tarafından nakit paralarla satın alındığını kaydeden Favere, “Evet, kasabayı çok sık gerçekleştirdiği arazi alımları ile ele geçiriyor. Ama esas nokta şu, Amerika’ya ve siyasetçilere ne yapıyor, onlara ne ödüyor? Yöneticilerimizi kontrol etmek için kullanılan bu para nereden geliyor?” sorularını sordu.







"Bizi krallar gibi ağırladılar"

FETÖ'nün Pensilvanya eyaletindeki kampının bazı binalarını yapan yerel yöneticilerden Howard A. Beers'in "Howard A. Beers Inc." adlı inşaat şirketinin internet ya da mektup adresinin bulunmaması dikkati çekiyor. Şirket, son 10 yılda FETÖ kampındaki bazı binaların inşaatını, bazılarının da yenileme işlemlerini üstlendi.

Gülen'in kampta ikamet ettiği ana binanın fotoğrafı, Beers'in Facebook hesabında da görülüyor.



"Washington Post" gazetesinde FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 3 Ağustos 2016'da yayımlanan haberde Beers'in Gülen kampında bazı binalarının yenilenmesi ve yeni binalar yapımını üstlendiği, eski eşi Marsha Beers ile FETÖ tarafından Türkiye'ye tatile gönderildikleri belirtildi.

Gazeteye açıklama yapan Marsha Beers de evinin Gülen ve takipçilerinden gelen hediyelerle dolu olduğunu kaydetti.

"Gülencilerin" bir defasında Beers ve kendisini yöneticilerle tanıştırmak için Türkiye'ye götürdüğünü anlatan Marsha Beers, "Boğaz'da yatla gezdik. 6 yıldızlı otelde kaldık. Tüm gün spa hizmeti aldık. Bizi krallar gibi ağırladılar." dedi.



AA muhabirinin sorularını cevapsız bıraktı

Howard Beers, 2010'da "Pocono Record" gazetesine yaptığı açıklamada haftada 6-7 kez FETÖ kampına girip çıktığını ve kendi yapmakta olduğu inşaat bölgesine gittiğini ifade etmişti.

AA ekibi, FETÖ kampının hemen yakınında görüntülediği Beers’e, FETÖ ile ilişkisi, inşaat ve tadilat konularında belediyeden resmi izin ve ruhsat alımlarında ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla ilgili sorular yöneltti.

Pikap tipi lüks aracından inmeyen Beers, hiçbir soruya cevap vermek istemediğini belirtti.



Yönetim binasında silahlı saldırı

FETÖ üyeleri ile yakın ilişki içinde olan Beers, kimi zaman kasabanın geri kalanıyla ciddi sorunlar yaşıyor.

Ağustos 2013'te kasaba yönetim kurulu toplantısı sırasında uzun namlulu silahla dışarıdan tek katlı binaya rastgele ateş açan Rockne Newell adlı saldırgan, 3 kişinin ölümüne, Howard Beers'in de elinden yaralanmasına neden oldu.



Zanlının kendi mülkünde tadilat ve diğer işlemler için kasaba yönetiminden gerekli izni alamadığı, yaptığı bazı düzenlemeler nedeniyle de yönetim tarafından açılan dava sonucu 20 yıllık evini boşaltmak zorunda kaldığı belirtildi.

Sakat olduğu için çalışamadığını, parası olmadığı için avukat tutacak ya da yeni ev alacak imkanı bulunmadığını belirten Newell, polise verdiği ifadesinde her şeyini kaybettiği için silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı.



FETÖ elebaşı Gülen 1999'dan bu yana Pensilvanya’da yaşıyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, 1999'dan bu yana yaşadığı kamp, Pensilvanya’nın Ross belediye sınırları içinde bulunan Saylosburg beldesinde yer alıyor.

Monreo bölgesindeki 16 belediyeden biri olan Ross, yaklaşık 5 bin 500 nüfusa sahip.

Bu belediyeler, 6 yıllığına seçilen idareciler tarafından yönetiliyor. Belediyeler, bölgenin kadastro, imar, temizlik gibi yerel ölçekteki işleyişini düzenliyor.