"Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz"
"PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığı teyit edildi"
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı
'Sarallar' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
'Sarallar' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün planı AKP'nin ajandasında

Meslek birliklerinin isminden 'Türk' ve 'Türkiye' ifadelerinin çıkarılması tartışılırken, çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Rapora göre, FETÖ daha önce meslek kuruluşlarını etkisizleştirmeyi hedefledi. Kamu niteliğindeki kurumları parçalayıp, ele geçirmek isteyen FETÖ'cü akademisyenlerin, yıllar önce çalışma yürüttükleri ortaya çıktı

Meslek örgütlerinin adındaki 'Türk' ve 'Türkiye' ifadesinin çıkarılmasına tepkiler sürerken konuya ilişkin dikkat çeken raporlar ortaya çıktı.

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde  Devlet Denetleme Kurulu'na meslek örgütleriyle ilgili bir araştırma yaptırıldı. 2009 yılında yapılan bu araştırmada kamu niteliğindeki meslek birliklerine  verilen anayasal güvence eleştirildi. Bu raporun ardından FETÖ devreye girdi.

FETÖ'ye yakın bazı akademisyenlerin hazırladığı raporla söz konusu kuruluşların ele geçirilmesi konusunda devreye girildi ve hükümete öneriler yapıldı. Rapor, Liberal Düşünce Topluluğu ismiyle yayınlandı.

'Türk' ve 'Türkiye' ibaresinin çıkarılma hedefine meslek örgütlerinin tepkisi ise sürüyor.

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Dr. İlker Cebeci söz konusu uygulamanın kaosa katkı sunacağını belirtti.

HABER: HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #AKP #türk #türkiye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.