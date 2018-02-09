Meslek birliklerinin isminden 'Türk' ve 'Türkiye' ifadelerinin çıkarılması tartışılırken, çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Rapora göre, FETÖ daha önce meslek kuruluşlarını etkisizleştirmeyi hedefledi. Kamu niteliğindeki kurumları parçalayıp, ele geçirmek isteyen FETÖ'cü akademisyenlerin, yıllar önce çalışma yürüttükleri ortaya çıktı

Meslek örgütlerinin adındaki 'Türk' ve 'Türkiye' ifadesinin çıkarılmasına tepkiler sürerken konuya ilişkin dikkat çeken raporlar ortaya çıktı.



Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Devlet Denetleme Kurulu'na meslek örgütleriyle ilgili bir araştırma yaptırıldı. 2009 yılında yapılan bu araştırmada kamu niteliğindeki meslek birliklerine verilen anayasal güvence eleştirildi. Bu raporun ardından FETÖ devreye girdi.



FETÖ'ye yakın bazı akademisyenlerin hazırladığı raporla söz konusu kuruluşların ele geçirilmesi konusunda devreye girildi ve hükümete öneriler yapıldı. Rapor, Liberal Düşünce Topluluğu ismiyle yayınlandı.



'Türk' ve 'Türkiye' ibaresinin çıkarılma hedefine meslek örgütlerinin tepkisi ise sürüyor.



Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Dr. İlker Cebeci söz konusu uygulamanın kaosa katkı sunacağını belirtti.



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ



ulusal.com.tr