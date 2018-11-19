FETÖ soruşturması kapsamında eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 18'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ByLock kullandıkları tespit edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, 6 ilde FETÖ operasyonları düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği, 14 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.



ulusal.com.tr