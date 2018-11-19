banner999
TSK: 14 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Ateşkes Netenyahu'yu salladı
Ateşkes Netenyahu'yu salladı
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek
Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalar atıldı
Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalar atıldı

FETÖ'nün Sağlık Bakanlığındaki yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 18'i yakalandı.

FETÖ'nün Sağlık Bakanlığındaki yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ByLock kullandıkları tespit edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, 6 ilde FETÖ operasyonları düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği, 14 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #ankara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.