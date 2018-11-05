Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "Samsun Bölge Avukatlar İmamı" olduğu öne sürülen zanlı hücre evinde yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, 2011 yılından itibaren örgütün "Samsun Bölge Avukatlar İmamı" olduğu iddia edilen Sezayi C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmanın ardından ekipler, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki hücre evine operasyon düzenledi.



FETÖ'ye ait müzahir kurumlarda yönetici pozisyonunda SGK kayıtları olduğu tespit edilen ve Bank Asya'da birçok artırım hesabı bulunan zanlı gözaltına alındı.



Telefonunda 4 ByLock programı tespit edilen zanlının ByLock'a 34 bin 371 kez giriş yaptığı belirlendi.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.