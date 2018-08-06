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FETÖ'nün Şanlıurfa 'para kasası' yakalandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ'nün Şanlıurfa yapılanmasının "para kasası" olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'nün Şanlıurfa 'para kasası' yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün Şanlıurfa yapılanmasının "para kasası" olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Kavunluk Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY soruşturmasında aranan ve örgütün "para kasası" olduğu öne sürülen C.Y. gözaltına alındı.

"Kasten yaralama" suçundan da kaydı bulunduğu öğrenilen C.Y, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #şanlıurfa #para kasası #gözaltı
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