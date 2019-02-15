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FETÖ'nün sınav hırsızlığı: Bin aday hatalı soruda aynı şıkkı işaretledi

FETÖ’nün 2010’daki komiser yardımcılığı sınavındaki hilesi, bilirkişi tarafından ortaya çıkarıldı. Sınava giren polis memurlarından bin kişinin hatalı olan 13 soruda aynı şıkkı işaretlediği ortaya çıktı

FETÖ'nün sınav hırsızlığı: Bin aday hatalı soruda aynı şıkkı işaretledi

FETÖ kıskaç altında. Operasyonlar peş peşe yapılıyor. Özellikle sınav sorularını çalan gruba yapılan operasyon büyük ses getirdi.

2010’da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiği tespit edilmişti.  Sınavla ilgili 3 ayrı soruşturma birleştirildi, Ankara Organize Şube ekipleri özel bir ekip kurdu. 

2010’daki sınavda 90 puanın üzerinde sınavı geçen polis memurları incelemeye alındı. 2 profesör ve 1 akademisyenin de destek verdiği bilirkişi raporunu hazırladı. Buna göre hazırlanan soruların 13’ü hatalıydı. 13 hatalı soruyu BİN kişi doğru yaptı ve 90 puanın üzerinde not aldı.

Bilirkişi raporunda bin polisin hatalı 13 sorunun cevabını aynı şık yapması “Hayatın olağan akışına aykırı” olarak değerlendirildi. 

Bin 112 komiser yardımcısı adayın dosyalarında kiminin sınavdan önce ya izne ayrıldığı ya da rapor aldığı tespit edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #komiser yardımcılığı sınavı #2010 #sınav #fetö
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