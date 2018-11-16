Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında olduğu 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada darbe girişiminin planlandığı villadaki toplantılara FETÖ'nün firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile katıldığı belirlenen ve 4 Kasım 2017'de İstanbul'da yakalanan "Sami" kod adlı Birol Kurubaş, esasa ilişkin savunma yaptı.



Darbe girişiminde bulunmadığını, bu yüzden darbe davasında yargılanmaması gerektiğini iddia eden Kurubaş, hayatı boyunca Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesine hiç gitmediğini savundu.



Kurubaş, darbe toplantılarının yapıldığı belirtilen villada hiç bulunmadığını, bu konuda tanık olarak dinlenen itirafçıların da kendi adını vermediğini beyan etti.



Tutuklu sanık Kurubaş, ByLock kullanıcısı şüphelilerle iletişim kaydının bulunmasından ötürü de suçlanamayacağını ileri sürdü.



Kurubaş, soruşturma aşamasında baskı altında verdiğini iddia ettiği ifadelerini de reddetti.



Sanık Kurubaş, "Ben bu örgüte dahil olmadığım gibi, bu yapının bir ihanet yapısı olduğunu düşünüyorum. Ben ne yöneticiyim, ne darbeciyim, ne de teröristim." diye konuştu.



Kurubaş, mahkeme heyetinden beraatini istedi.



FETÖ'nün imamı olduğunu kabul etmişti



Sivil imam Kurubaş, önceki aşamalarda verdiği ifadesinde "imam" olduğunu kabul etmiş ancak darbeye hazırlık toplantılarına katılmadığını öne sürmüştü.



Ankara'ya geldikten sonra 2015 ve 2016'da FETÖ'nün Ankara sözde bölge sorumlusu Levent Çakmaktepe'nin kendisini darbe toplantılarının yapıldığı villaya götürdüğünü anlatan Kurubaş, kahvaltı yaptıklarını ve sohbet ettiklerini belirtmişti.



Birol Kurubaş, "Villanın, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması içinde misafirhane gibi kullanılan bir yer olduğunu tahmin ediyorum. Kesinlikle bu evde darbe toplantılarına katılmadım. Daha önce gittiğim için bazı eşyaya dokunmuş olabilirim." beyanında bulunmuştu.