banner962
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Başbakan Yıldırım'ın acı günü
Spotify hakkında flaş karar
Spotify hakkında flaş karar
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
Vida'nın 'Come to Beşiktaş' dediği yıldız oyuncu
FLAŞ: Görevden alındı! Yarine gelen isim...
FLAŞ: Görevden alındı! Yarine gelen isim...

FETÖ'nün Tekirdağ'daki “finans yapılanması“ davası: 11 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek

FETÖ/PDY'nin "finans yapılanmasına" yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan 11 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek

FETÖ'nün Tekirdağ'daki “finans yapılanması“ davası: 11 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "finans yapılanmasına" yönelik soruşturma sonucunda, örgüt adına faaliyette bulundukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 11 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 7'si tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespitinin ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanıklardan Rasim Akdeniz, FETÖ ile ilgisinin olmadığını, böyle bir örgütü tanımadığını öne sürerek, isnat edilen suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanık Özgür Atansay ise FETÖ veya bir terör başka örgütü ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını, bu örgütün varlığını basından duyduğunu ileri sürerek, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi. Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların savunmalarının dinlenmesine karar vererek, duruşmayı yarına erteledi.
 

Etiketler; #Tekirdağ #pdy #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Doğu'nun Sümelası keşfedilmeyi bekliyor
Sonraki Haber
Haydar Meriç hakkında yürütülen soruşturmalarda görev almadığını iddia etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.