Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik, haklarında dava açılan 20 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 11'i tutuklu 20 sanık ile avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan Abuzer Ş., etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.



Örgüt ile ilişkisinin üniversite yıllarında başladığını anlatan Abuzer Ş., "Daha önce Saray ilçe Jandarma Komutanlığında görev yapıyordum. Örgüt ile tanışmam üniversite yıllarında oldu. İlk olarak 2011 yılında Erzurum ilinde bunlarla tanıştım. Erzurum’da tanıştığım Yunus Kod adlı abi beni Ankara'da Ömer kod adlı biri ile tanıştırdı." ifadelerini kullandı.



Ömer kod adlı şahıs ile Ankara'da okul bitimine kadar görüşmeye devam ettiğini aktaran Abuzer Ş., "Okul bitEne kadar bu abi ile iletişime geçtik. Sonra benim tayinim Tekirdağ'a çıktı. Buraya geldikten sonra beni Kemal kod adlı bir şahıs aradı. Görüşme yapmak istediğini söyledi. Ben görüşmeye gittim. Görüşmede Fetullah Gülen'e ait kitaplar okuyorduk, namaz kılıyorduk. Ben saf duygularla yaklaştım. Kötü bir amacım yoktu. Beratımı talep ediyorum." diye savunma yaptı.



Tutuklu sanık Mustafa Batak ise etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtti.



Suçsuz olduğunu kimseyi ankesörlü telefondan aramadığını ileri süren Batak, FETÖ örgütü ile ilgisinin olmadığı yönünde savunma yaptı.



Sanıklardan 18'inin savunmasının alındığı duruşma heyet tarafından yarına ertelendi.



İddianameden

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11'i tutuklu 20 sanık hakkında, hazırlanan iddianamede, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından, 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

