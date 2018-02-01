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FETÖ'nün TSK'daki 'mahrem imamları'na operasyon: 120 gözaltı kararı

Konya merkezli 43 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün TSK'daki elemanlarına mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK'daki 'mahrem imamları'na operasyon: 120 gözaltı kararı

Konya merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 120 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

120 şüpheliden 58'i ByLock kullanıcısı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 43 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden 58'inin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele, "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk #bylock #Fetullahçı Terör Örgütü #Türk Silahlı Kuvvetleri
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