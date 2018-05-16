Aydın merkezli 7 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 9 şüpheliden gözaltına alınan 8'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Mayıs'ta Aydın, İzmir, İstanbul, Ankara, Gümüşhane, Manisa ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Firari 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Aydın merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
Aydın merkezli 7 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.