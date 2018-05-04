Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret
Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret
Acil! 'Şifrelerinizi hemen değiştirin'
Acil! 'Şifrelerinizi hemen değiştirin'
'Cumhuriyet için Perinçek' dedi
'Cumhuriyet için Perinçek' dedi
Hafta sonu başlıyor, bir hafta sürecek
Hafta sonu başlıyor, bir hafta sürecek

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Aydın merkezli operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 7 zanlı yakalandı.

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Aydın merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı hakkında yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın, İzmir, İstanbul, Ankara, Gümüşhane, Manisa ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada dijital verilere el konuldu.

Kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu zanlılar, işlemler için Aydın'a getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk #aydın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.