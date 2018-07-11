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FETÖ'nün TSK'daki yapılanması

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanması operasyonunda yakalananlar adliyeye sevk edildi. 29 Haziran'da Gaziantep merkezli 25 ildeki baskınlarda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.

FETÖ'nün TSK'daki yapılanması

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları iddasıyla yakalanan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Zanlılardan 45'i 29 Haziran'da 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Adreslerinde bulunamayan 4 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Etiketler; #fetö #tsk
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