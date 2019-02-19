FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonlar peş peşe geldi. İzmir'de ise FETÖ'nün sözde mahrem imamlarına yönelik dev bir operasyon yapıldı. Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Onlarca ilde, eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yüzlerce FETÖ'cü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonlar art arda geldi.



İstanbulda, Cumhruiyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 53 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.



Askerlerin 17'sinin İl Jandarma Komutanlığı, 19'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 8'inin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.



Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına darbe vuruldu. Tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Zonguldak, Balıkesir, Kocaeli ve Bingöl'de yapılan operasyonlarda ise “ardışık arama” sistemiyle haberleşen örgüt üyeleri hedefteydi. 14’ü muvazzaf asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İzmir'de de dev bir operasyona imza atıldı. Aralarında FETÖ'nün mahrem sorumluları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 183 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.



Operasyonda, örgütün 34 hücre evi deşifre edildi. Şu ana kadar şu ana kadar 154 zanlının yakalandığı bildirildi.



FETÖ'nün kadın yapılanmasına da geçit verilmiyor. Ankara Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 'Kozmik Bacı' lakablı Yasemin Ören'in de bulunduğu 26 kişi yakalandı.