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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 63 asker tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 askerden 63'ü tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 63 asker tutuklandı

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ),  Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 askerden 63'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmasını sürdürüyor. 

Soruşturma kapsamında 9 Kasım'da İstanbul başta olmak üzere 32 ilde düzenlenen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 103 muvazzaf askerden 87'si yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 10'u etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 77 şüpheli, tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan 63 şüpheli asker tutuklanırken, ikisi ev hapsi uygulanarak, 12'si ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüphelinin de firari durumda olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk
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