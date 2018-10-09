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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile bu kişilerden sorumlu sivillerin de bulunduğu 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturması devam ediyor. 

Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerden alınan ifadeler ile örgüt içinde kontörlü hat ve ankesörlü telefonla iletişim kuran bazı muvazzaf askerler ile bunlardan sorumlu sivil mahrem imamlar tespit edildi. 

Bu kapsamda, 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Emniyet birimlerince şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 18 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #fetö #tsk
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