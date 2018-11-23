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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Siirt ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, halen aktif olarak görevlerine devam eden astsubaylar Y.K, B.S, G.T, B.S, M.Ç, F.G. ile emekli astsubay M.K.U, ihraç edilen astsubaylar E.A, M.C.K, uzman çavuş T.A. ile 2 sivil gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 7 askeri personeli yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk #gözaltı #operasyon
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