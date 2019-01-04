banner1002
ABD'li heyet 3 kişiyi dinledi
ABD'li heyet 3 kişiyi dinledi
Flash TV o programları yayından kaldırdı
Flash TV o programları yayından kaldırdı
Bakandan 'plastik poşet' açıklaması
Bakandan 'plastik poşet' açıklaması
Hulusi Akar'dan terörle mücadele açıklaması
Hulusi Akar'dan terörle mücadele açıklaması

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Erzincan merkezli 5 ildeki operasyonda, 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Erzincan merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 7 astsubay ve uzman çavuş yakalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de bu karar üzerine zanlıları yakalamak için Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Malatya ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk #gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.