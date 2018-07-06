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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59'u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor.

Devam eden operasyonda, şüphelilerden 59'nun aktif görevde olduğu 8'nin daha önce ihraç edildiği öğrenildi.

Etiketler; #fetö #tsk
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