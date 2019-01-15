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50 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 31 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 32'sinin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk
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