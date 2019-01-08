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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir merkezli 16 ildeki operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSKkripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 16 ildeki operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 29 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, halen görevde olan 2'si yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 17'si astsubay, 1'i polis memuru ve mesleklerinden ihraç edilen 2'si üsteğmen, 5'i astsubay, 1'i askeri öğrenci, 1'i emekli astsubay olmak üzere 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Kayseri, Afyonkarahisar, Manisa, Batman, Iğdır ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin çoğunluğunun Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptıkları bildirildi.

Adreslerinde bulunmayan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk #gözaltı
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