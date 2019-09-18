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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 111 şüpheli tutuklandı. 27 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı

Soruşturmalar, operasyonlar ve yargı süreci hızla işliyor. 

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 180 şüphelinin işlemi tamamlandı.

Şüphelilerden 40'ı örgütü deşifre edici yönde ifadeler verdi, 2'si değişen delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı.

Kalan 138 şüpheli ise "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli şüphelilerden, tamamı muvazzaf 111 kişi tutuklandı.

27 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasonlar da sürüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan tamamı muvazzaf 39 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #tsk
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