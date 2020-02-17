FETÖ'nün umudu çatlak

Bir yandan devletin çeşitli kurumlarına sızan FETÖ ile mücadele sürerken, Türkiye “FETÖ’nün siyasi ayağı” ile ilgili tartışmaya kilitlendi. FETÖ, iktidar ile muhalefet arasında yaşanan “siyasi ayak” tartışmasını kendi lehine kullanmaya çalışırken ABD’de yaşayan FETÖ’cülerin kendi aralarında yaptıkları değerlendirme de dikkat çekti. Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, Pensilvanya’da yapılan değerlendirmede şu anda birinci görev, “Ak Parti’nin özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıpratılması” olarak belirlendi. Muhalefetin geçmişteki Ak Parti ile ilişkileri üzerinden yaptığı eleştiriden alınganlık gösterilmemesi istenen değerlendirmelerde, “Ak Parti ve Erdoğan’a zarar verecekse anlayışla karşılayalım. Ak Parti ve Erdoğan’ı yıpratacak her hamle bize yarar” görüşünün benimsendiği öğrenildi.

2023 yılında yapılacak seçime kadar Ak Parti’nin, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıpratılması için ne gerekiyorsa yapılması talimatı verilirken, ekonomik krizin, Suriye konusunun bu çerçevede ele alınması, Rusya, Çin ve İran’la ilişkilerin eleştirisinin de öne çıkarılmasının istendiği bildirildi.

YENİ PARTİLER

Değerlendirmelerde yeni kurulan ve kurulacak olan partilere de vurgu yapıldı. Yeni partilere destek verilmesinin, illerde, ilçelerde muhalefetten hangi parti güçlüyse onunla birlikte hareket edilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Bu arada, hapisteki örgüt elemanlarının morallerinin yüksek tutulması için özel bir propaganda yönteminin belirlenerek uygulamaya sokulması, “dayanın az kaldı” mesajının verilmesi, bunun için kritik birimler dışında bütün gizli kadroların harekete geçirilmesi konusunda tutum belirlendiği tespit edildi.

EMEKLİ ASKERİ HAKİM AHMET ZEKİ ÜÇOK: TARTIŞMA MÜCADELE EDENLERİ ENDİŞELENDİRİYOR

FETÖ kumpası nedeniyle uzun süre hapiste yatmış eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, son günlerde yaşanan “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmalarını değerlendirdi. FETÖ’nün tartışmadan memnun olduğunu kaydeden Üçok, “FETÖ bu tartışmayı körüklüyor. Bu nedenle herkesin çok dikkatli olması, sözlerini iyi tartması gerekiyor. Yürütülen tartışmanın FETÖ ile mücadeleye katkısı yok. Tartışma FETÖ ile mücadele için daha iyi bir ortam da yaratmıyor. Aksine yaşanan tartışma, FETÖ ile mücadele eden kurum ve kişileri de tedirgin ediyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar” dedi.

Tartışmanın bitirilmesini ve FETÖ ile mücadeleye yoğunlaşılmasını isteyen Üçok, “FETÖ uluslararası istihbarat örgütleri ile bağlantılı bir örgüt. Türkiye’ye çok büyük zararlar verdi. FETÖ ile mücadele sadece polise ve yargıya bırakılamaz. İktidar, muhalefet, devletin tüm kurumları el birliği ile bu örgütün üstüne gitmelidir. FETÖ’nün üstüne gitmesi gerekenlerin tartışma ile zaman geçirmesi doğru değildir” diye konuştu. Aydınlık