Gaziantep'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kurulduğu belirtilen ve KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesine yönelik soruşturmada kapsamında silahlı terör örgütü yöneticiliği ya da üyeliği suçlarından cezalandırılması talep edilen 8'i tutuklu 26 sanık hakim karşısına çıkarıldı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesine yönelik aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 8'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.



8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki celsesine "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ya da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılması talep edilen, aralarında profesör ile doçentlerin de yer aldığı 8'i tutuklu 26 sanık katıldı.

Duruşmaya Tarsus'ta tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Mesut Kuşdemir, üniversitede çalışmaya 2013'te öğrenci işlerinde müdür yardımcısı olarak başladığını söyledi.



Bank Asya hesabını sadece maaş için kullandığını ileri süren Kuşdemir, "Örgüte destek gibi bir durum söz konusu değildir. Digiturk aboneliğimi kapatmam konusu da aynı şekilde örgütle bağlantılı değildir. Sinema ve belgesel izlemeyi severim. Bu nedenle Digiturk'e abone olmuştum ama çok beğenmeyince kapatmak istedim. Çok fazla taahhüt ücreti çıktığı için iptal ettirmedim ama daha sonra CHP milletvekillerinin 'kapatma gerekçesi olarak FETÖ'nün kanallarının çıkarılmasını gösterirseniz taahhüt ücreti ödemezsiniz' sözleri üzerine, dedikleri şekilde kapattım." diye konuştu.



Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanığın daha önceki beyanında "Yumurcak TV nasıl bir suç işlemiş çok merak ediyorum açıkçası" dediğini hatırlatarak, "Ben de çok merak ediyorum, neden böyle söyledin." diye sordu.

Bunun üzerine sanık Kuşdemir, "Yumurcak TV'yi savunmak için değil, öylesine söylediğini "öne sürdü.



Söz alan tutuklu sanık Suat Kılıç, KHK ile kapatılan Safa Dershanesinde çalıştığını, 2011'de üniversitede çalışmaya başladığını aktardı.

Gizli tanığın okul faaliyetlerini örgüt faaliyeti gibi anlattığını iddia eden Kılıç, "Ayrıca bir yönetici olarak derslere girmem mümkün değildir. O nedenle derslerde örgüt propagandası yaptığım yönündeki beyanlar gerçek değildir." diye konuştu.

Kılıç, Konya'da bir tanığın verdiği ifadeye ilişkin de "10 yıl önce bu ilde görev yaptığını, örgüte eleman kazandırmadığını, rehber öğretmen olarak görev yaptığını" ileri sürdü.



Mahkeme Başkanı "Memur gibi tayin olmuşsun"

Mahkeme Başkanı Durmaz, "Orada da örgütün dershanesinde görev yapmışsın" demesi üzerine Kılıç, "İmkanlar çok güzeldi, ortam çok güzeldi. O yüzden bu kurumlarda çalıştım." dedi.

Hakkında ifade verenlerin iftira attığını dile getiren Kılıç, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.

Tutuklu sanık Sezai Şimşek de üniversiteden mezun olduktan sonra Erzurum'da göreve başladığını, ardından Erzincan ve Osmaniye'de çalıştığını, son olarak ise Gaziantep'te görev yaptığını anlattı.

Mahkeme Başkanı Durmaz, "Meslek hayatın boyunca örgütün dershanelerinde çalışmışsın. Bir gönül bağın mı vardı?" diye sordu.

Sanık Şimşek, "Başka imkanlar bulamadığım için gittim. Bazen de eşimin durumları oldu." dedi. Araya giren Başkan Durmaz'ın, "Eşinin ne durumu oldu?" sorusuna sanık cevap veremedi.

Başkan Durmaz'ın, "Memur gibi sürekli tayin olmuşsun, neden devlete girmedin?" diye sorması üzerine sanık, "Devlet memuru olmak isterdim." dedi.

Başkan Durmaz'ın "KPSS'ye hiç girdin mi?" sorusuna ise sanık girmediğini söyledi.

Duruşmaya yarına kadar ara verildi.