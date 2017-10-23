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FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Kırşehir ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ'nün yeni yapılanması içinde yer aldıkları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, yeni yapılanma içerisine giren örgüt mensuplarına yönelik operasyonlarda farklı mesleklerden 4 kişi yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Kırşehir'de yeniden yapılanma adı altında çalışmalar yaptığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler ışığında yaklaşık 6 ay fiziki takip yapan ekipler, örgütün yeniden yapılanması içinde yer aldıkları iddia edilen emekli ve özel sektör çalışanlarına Kırşehir ve Kastamonu'da operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda Kırşehir'de eski memur M.T, özel sektör çalışanları T.M. ve T.T, Kastamonu'da da meslekten ihraç edilen öğretmen M.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Kırşehir #kastamonu
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