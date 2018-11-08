Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları belirlenen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarında görev yapan 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün okullarında çalışan ve örgütle irtibatları belirlenen 12'si ByLock kullanıcısı 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.



Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince devam ettirildiği bildirildi.