FETÖ operasyonda şoke eden ayrıntılar: Şifreli haberleşme ve izdivaç katalogları

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon, FETÖ’nün güncel yapılanmasına dair çarpıcı yöntemleri gün yüzüne çıkardı.

İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, örgütün finans ağını dijital materyaller üzerinden deşifre etti. Üzerinde "himmet", "zekat" ve "kurban" notları bulunan toplam 1 milyon 140 bin lira değerindeki döviz ve nakit paraya el konuldu. Takibi zorlaştırmak adına paranın yurt dışından kripto para formülleri ve geleneksel "havala" sistemiyle aktarıldığı belirlendi. Ele geçirilen deste halindeki takılar ve dijital veriler, finansal trafiğin boyutunu gözler önüne serdi.

‘HAYALET’ EVLERDE ÖĞRENCİ YAPILANMASI

Soruşturma kapsamında örgütün üniversite öğrencilerini yeniden organize etmek için "hayalet" adı verilen 4 farklı öğrenci evi kurduğu ortaya çıkarıldı. Bu evlerin işleyişine dair şu detaylar belirlendi:

Hedef Kitle: Evlere öncelikle örgüt üyelerinin çocukları yerleştirildi.
Hiyerarşi: "Ev abi ve ablaları" aracılığıyla örgütsel bağlılık canlı tutulmaya çalışıldı.

Temel amacın, bu evlerde yetiştirilen mensupları ilerleyen süreçte yeniden devlet kademelerine sızdırmak olduğu saptandı.

İZDİVAÇ KATALOGLARI VE ŞİFRELİ VİBER MESAJLARI

Örgüt içi gizliliği korumak adına "izdivaç" kataloglarının ve şifreli evlilik listelerinin güncel yapılanmada hala aktif olduğu görüldü. Yazışmalarda aday listelerine ve evlilik süreçlerine dair detaylı verilere ulaşıldı. Ayrıca deşifre olmamak için dünya genelinde yaygın olan "Viber" uygulaması üzerinden şifreli bir dille haberleştikleri teknik incelemelerle kanıtlandı.

ADLİ SÜREÇTE SON DURUM

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden:

19 kişi emniyet sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
5 şüpheli hakkında "adli kontrol" kararı verildi.
1 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

