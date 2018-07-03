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FETÖ operasyonları sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı'ndan 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ operasyonları sürüyor

FETÖ operasyonları yurt genelinde aralıksız sürüyor. 

Son olarak, Kara Havacılık Komutanlığı personeli 6 kişi hakkında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö
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