FETÖ operasyonları yurt genelinde aralıksız sürüyor.
Son olarak, Kara Havacılık Komutanlığı personeli 6 kişi hakkında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla şüphelilerden 3'ü yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.
ulusal.com.tr
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı'ndan 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
FETÖ operasyonları yurt genelinde aralıksız sürüyor.