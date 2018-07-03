Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı'ndan 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ operasyonları yurt genelinde aralıksız sürüyor.



Son olarak, Kara Havacılık Komutanlığı personeli 6 kişi hakkında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla şüphelilerden 3'ü yakalandı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.



ulusal.com.tr