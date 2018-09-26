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FETÖ operasyonları sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 36'sı muvazzaf toplam 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ operasyonları sürüyor

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 36'sı muvazzaf olmak üzere 61 askerle, 10 sözde ''mahrem imam'' dahil toplam 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, ikametlerinde arama ve el koyma kararının da alındığı öğrenildi. 

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 farklı ilde düzenledikleri operasyonda, şu ana kadar 33'ü asker, 6'sı sivil olmak üzere 39 kişiyi gözaltına aldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #fetö
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