FETÖ operasyonlarında bilanço ağırlaştı: İki haftada 90 şüpheli cezaevine gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin son verilerini kamuoyuyla paylaştı.

NSosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlıkları'nın ortak koordinasyonunda düğmeye basıldı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin de bulunduğu toplam 39 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik geniş çaplı operasyonlar icra edildi.

ÖRGÜTÜN TÜM KODLARI ÇÖZÜLDÜ

Polis ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda, örgütün farklı yapılanmalarında aktif rol oynadığı belirlenen 160 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahısların profil ve faaliyet alanları ise örgütün sızma girişimlerini gözler önüne serdi. Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütsel iletişimi sürdürdükleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında deşifre edilen yapılanmalar arasında FETÖ'nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, askeri mahrem yapılanması, emniyet ve yargı içindeki diğer mahrem hücreler, güncel yapılanma, eğitim ve finans ağları yer aldı.

Gözaltına alınan 160 şüphelinin adli süreçleri de netleşmeye başladı. Bakan Yerlikaya, yakalanan şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da olduğunu belirtti. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 90'ı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 52 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyonların kararlılıkla süreceği mesajını veren Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."