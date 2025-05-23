FETÖ operasyonu: 36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı

İstanbul merkezli 36 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56’sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlardan daha fazla sayıda FETÖ mensubunun halen TSK içinde gizli şekilde varlığını sürdürdüğü belirtildi.

FETÖ’nün, anayasal düzen ve devletin bekası açısından halen en büyük tehdit olduğu vurgulanan açıklamada, örgüt mensuplarının deşifresinde en etkili yöntemin, sivil sorumlularla askerler arasında kontörlü hatlar ve ankesörlü telefonlar üzerinden yapılan örgütsel iletişimin tespit edilmesi olduğu ifade edildi.

Başsavcılık ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın ortak çalışması sonucu kurulan ve tüm illerde adli birimlerin kullanımına açılan sabit hat veri havuzu sayesinde bugüne kadar 1.915 operasyon düzenlendiği, 28 bin 194 şüphelinin belirlendiği, bunlardan 25 bin 801’inin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlardan 8 bin 992’si tutuklanırken, 13 bin 968 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 bin 841 kişi ise herhangi bir işlem uygulanmadan salıverildi. 2 bin 393 şüpheli halen firari durumda.

Ayrıca, serbest bırakılan 9 bin 533 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ve örgütle ilgili önemli bilgiler verdiği belirtildi. Bu kapsamda, toplam itirafçı oranının yüzde 37 olduğu açıklandı.

Açıklamada, son olarak örgütsel iletişim yöntemiyle bağlantısı tespit edilen 63 muvazzaf askere yönelik İstanbul ve 35 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Şüphelilerin kuvvet komutanlıklarına göre dağılımı şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 8 kişi

Jandarma Genel Komutanlığı: 13 kişi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 36 kişi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 6 kişi

Şüphelilerin rütbeleri ise şu şekilde: 4 albay, 8 yarbay, 12 binbaşı, 15 yüzbaşı ve 24 astsubay/uzman çavuş. Operasyon sabah saat 06.00’da başladı ve şu ana kadar 63 şüpheliden 56’sının yakalandığı bildirildi.