FETÖ operasyonu: 36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı

İstanbul merkezli 36 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56’sı yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
FETÖ operasyonu: 36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul merkezli 36 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56’sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlardan daha fazla sayıda FETÖ mensubunun halen TSK içinde gizli şekilde varlığını sürdürdüğü belirtildi.

FETÖ’nün, anayasal düzen ve devletin bekası açısından halen en büyük tehdit olduğu vurgulanan açıklamada, örgüt mensuplarının deşifresinde en etkili yöntemin, sivil sorumlularla askerler arasında kontörlü hatlar ve ankesörlü telefonlar üzerinden yapılan örgütsel iletişimin tespit edilmesi olduğu ifade edildi.

Başsavcılık ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın ortak çalışması sonucu kurulan ve tüm illerde adli birimlerin kullanımına açılan sabit hat veri havuzu sayesinde bugüne kadar 1.915 operasyon düzenlendiği, 28 bin 194 şüphelinin belirlendiği, bunlardan 25 bin 801’inin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlardan 8 bin 992’si tutuklanırken, 13 bin 968 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 bin 841 kişi ise herhangi bir işlem uygulanmadan salıverildi. 2 bin 393 şüpheli halen firari durumda.

Ayrıca, serbest bırakılan 9 bin 533 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ve örgütle ilgili önemli bilgiler verdiği belirtildi. Bu kapsamda, toplam itirafçı oranının yüzde 37 olduğu açıklandı.

Açıklamada, son olarak örgütsel iletişim yöntemiyle bağlantısı tespit edilen 63 muvazzaf askere yönelik İstanbul ve 35 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Şüphelilerin kuvvet komutanlıklarına göre dağılımı şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 8 kişi
Jandarma Genel Komutanlığı: 13 kişi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 36 kişi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 6 kişi
Şüphelilerin rütbeleri ise şu şekilde: 4 albay, 8 yarbay, 12 binbaşı, 15 yüzbaşı ve 24 astsubay/uzman çavuş. Operasyon sabah saat 06.00’da başladı ve şu ana kadar 63 şüpheliden 56’sının yakalandığı bildirildi.

Hafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmıHafta sonu planları bozacak yağış: Meteoroloji'den 24 il için sağanak alarmıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

fetö operasyon
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Düğün magandalarına şafak baskını
36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı
Hafta sonu planları bozacak yağış
MGK sonrası kritik açıklama
İBB Soruşturmasında yeni gelişme
Bu açıklamalar Türk milletini uyutmaya yönelik!
ABD/NATO'nun 'anında müdahale' tatbikatı!
Sosyal medyada silah paylaşanlara baskın
Avrupa Birliği’nde bir ilk yaşandı
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak!
Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar
Adana'da dehşet: 2 aylık bebeklerini poşete koyup 10 gün birlikte yaşadılar Adana'da dehşet: 2 aylık bebeklerini poşete koyup 10 gün birlikte yaşadılar
Asgari ücret ve emekli maaş zammı için tahminler belli oldu: 17 bin liraya mı çıkıyor? Asgari ücret ve emekli maaş zammı için tahminler belli oldu: 17 bin liraya mı çıkıyor?