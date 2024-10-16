FETÖ operasyonu: İki şüpheli yakalandı

Edirne sınırları içerisinde, Yunanistan sınırına doğru ilerlerken yakalanan iki FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Meriç bölgesinde, askeri yasaklanmış bir alanda dün ele geçirilen ZA ve MT isimli şüphelilerin jandarma nezaretindeki süreçleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.