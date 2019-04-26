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FETÖ operasyonunda 210 muvazzaf asker için gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. 210 muvazzaf asker için gözaltı kararı verildi.

FETÖ operasyonunda 210 muvazzaf asker için gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon yapıldı.  210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin, kamuya açık yerlerden yapılan ardışık aramalardan tespit edildiğini bildirdi.

112'si Kara, 29'u Hava,  50'si Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlıgı ve 5'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup şüphelilerin yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Şu ana kadar 115 kişi yakalandı. 

Öte yandan Ankara'da da 2009'daki Polis Koleji sınavının sorularını FETÖ'ye sızdırdığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruları önceden alarak koleje yerleştikleri tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 13 ilde yapıldı. Şüphelilerden 12'si yakalandı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #fetö #tsk
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