FETÖ operasyonunda karar: 17 Tutuklama

İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, 19 şüpheli sağlık kontrolü sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 17 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE ÖRGÜTSEL BULGULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı anlaşılan, aralarında 7'si aktif, 4'ü ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 25 şüpheli tespit edilmişti.

İncelemeler sonucunda şüphelilere dair şu teknik veriler saptandı:

  • Örgütsel ankesör-büfe arama kayıtlarının bulunması.
  • Geçmiş yıllarda örgüt evlerinde barınma.
  • Örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı ve Bank Asya'da hesap hareketleri.

Haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 zanlı yakalanmıştı.

fetö FETÖ tutuklama
