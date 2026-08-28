FETÖ operasyonunda kritik isimler yakalandı! Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltında

Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda 15 Temmuz darbe girişiminin sivil imamlarından Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ile KHK ile ihraç edilen eski hâkim Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, 28 Ağustos 2026 sabahı saat 05.45 itibarıyla İstanbul’da 3 ve Muğla’da 1 adres olmak üzere toplam 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İstanbul'da Esma Batmaz Yakalandı: 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan örgütün sözde sivil imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, İstanbul'daki adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'da Hilal Köseoğlu Gözaltında: Ankara Adliyesi'nde görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen ve halen cezaevinde bulunan eski hâkim/savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu Muğla'daki ikametinde yakalandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL İNCELENİYOR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgüt içi irtibat ve güncel faaliyetlere dair çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konuldu. Ele geçirilen dijital materyallerin siber uzmanlarca tasnif ve inceleme işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İKİ FİRARİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Soruşturma dosyasında yer alan diğer kilit isimlerin takibi devam ediyor:

2016 yılından bu yana yurt dışında firari olduğu belirlenen Yakup Aykın

Temmuz 2026'da yurt dışına kaçtığı tespit edilen Sami Yılmaz

Firari iki ismin yakalanması ve haklarındaki adli sürecin tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü aktarıldı.