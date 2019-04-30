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FETÖ sanığı Bayram Hamurcu ve Betül Hamurcu'ya hapis cezası

İzmir'de, FETÖ kapsamında yargılanan eski cumhuriyet savcısı Bayram Hamurcu 7 yıl 3 ay 15 gün, eşi eski hakim Betül Hamurcu 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ sanığı Bayram Hamurcu ve Betül Hamurcu'ya hapis cezası

 İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski cumhuriyet savcısı Bayram Hamurcu'ya 7 yıl 3 ay 15 gün, eşi eski hakim Betül Hamurcu'ya 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. 

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Bayram ve Betül Hamurcu ile avukatları katıldı. 

İddia makamı, sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi. 

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan Bayram Hamurcu'yu 7 yıl 3 ay 15 gün, Betül Hamurcu'yu 7 yıl 1 ay hapse mahkum etti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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