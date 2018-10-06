ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"

FETÖ sanığı çift çatıda yakalandı

Gaziantep'te haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan karı koca, saklandıkları binadan kaçmaya çalışırken çatıda gözaltına alındı.

FETÖ sanığı çift çatıda yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan çift, bir binanın çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı illerdeki soruşturmalar kapsamında haklarında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan çiftin Gaziantep'te saklandığını belirledi.

Nüfus kayıt sisteminde adres bilgileri bulunmayan zanlılar, saklandıkları Zeytinli Mahallesi'ndeki binadan kaçmaya çalışırken çatıda yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #çift #çatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.