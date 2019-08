FETÖ sanığı eski başmüdür önce reddetti sonra itirafçı oldu

Örgütün mahrem askeri yapılanmasında "mahrem abisi" olduğu iddia edilen eski PTT başmüdürü Coşkun K, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerde örgütle bağının olmadığını öne sürmesine karşın sulh ceza hakimliğinde "itirafçı" oldu.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında mahrem askeri yapılanmasında örgütün "mahrem abisi" olduğu iddiasıyla ev hapsi verilen eski PTT başmüdürü Coşkun K, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerde örgütle bağının olmadığını öne sürmesine karşın tutuklanma talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde "itirafçı" oldu.

Samsun'da saklandığı evde kaçmak için özel bölme yaptırdığı tespit edilen ve buradan dışarı çıkmaya çalışırken yakalanan Coşkun K. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, Coşkun K'nin İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesindeki ikamette havalandırma boşluğundan atlayarak kaçmaya başladığı ve yapılan kovalamaca neticesi yakalandığı anlatılan iddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan sanığa çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verildiği kaydedildi.

Bylock'taki kod adı "Cengiz"



Hakkında ifade veren diğer FETÖ sanıklarının da yer aldığı iddianamede, FETÖ şüphelisi eski astsubay H.T. ifadesinde Coşkun K'nin Bylock'ta "Cengiz" kod adıyla yer aldığını aktardı.

ByLock programı üzerinden Cengiz isimli kişiyle mesaj atarak Gümüşhane'de buluştuklarını belirten H.T, "Arabaya binerek çarşı merkezine gittik. Cengiz bana 'hoş geldin' dedikten sonra, 'birbirimizi üzmeyelim, bağlantıyı koparmayalım, senin için iyi olmaz, Allah ve din yolundan ayrılma' dedi. Cengiz, bana yüz yüze görüştüğümüzde, sürekli rüyalarından bahsetti. Bir keresinde, 'Peygamber Efendimiz bir askeri birliği denetlemeye gitti, birliğin başında komutan olmadığını görünce çok üzüldü, efendimiz şefaatçi olmayacak, bu süreç böyle devam etmeyecek, her şey düzelecek, hükümetin sonu geldi' diye söyledi. Bu sırada ayrılmak istediğimi söyledim. Cengiz bana bu kararın kendisi açısından iyi olmayacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Coşkun K. ise TEM şubesinde ve savcılıkta verdiği ifadelerde hakkında isnat edilen "terör örgütü üyeliği" suçlamasını, ihbar mektuplarını ve itirafçı beyanlarını kabul etmediğini, herhangi bir örgüte üye olmadığını, ByLock kullanmadığını öne sürerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediği beyanında bulundu.

Coşkun K. sevk edildiği hakimlikte "Ben üzerime atılı suçlamayı anladım. emniyette ve savcılıkta her ne kadar etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istemediğimi, suçlamayı kabul etmediğimi beyan etmiş isem de sorgu sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğimi beyanla, üzerime atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla ilgili bildiklerimi anlatacağım." ifadesinde bulundu.



İtiraflar

İfadesinde örgüt içerisinde dini sohbet yaptıklarını aktaran Coşkun K, şunları anlattı:

"Samsun'a tayin olduktan sonra Cevdet kod adlı, Fahrettin adlı kişi Samsun'da bulunan, abime ait lokantaya gelip gitmeye başladı. Kendisinin öğretmen olduğunu söyledi ve örgütle ilgili argümanları kullanarak benimle sohbetler etmeye başladı. Sonrasında ben Ankara'ya tayin olduktan sonra yine benimle görüşmeye devam etti. Ancak herhangi bir eve gitmedik. Daha çok dışarıda görüşüyorduk. Sonradan anladığım kadarıyla kendisi örgüt içerisinde üst sıralarda yer alan biriydi. Ankara'dan tekrar Samsun'a tayin olunca beni şu an ismini hatırlayamadığım bir derneğe çağırdı ve burada da yine dini sohbetler yapmaya devam ettik. Sonrasında bana 2-3 kadar askerlerle ilgilenip ilgilenmeyeceğimi, onlara sohbetler yapıp yapmayacağımı sordu. Ben de bu durumu kabul ettim. Bana ilgileneceğim askerlerin isimlerini Fahrettin verdi."

Coşkun K, grubundaki askerlerle Samsun ve Sinop'ta buluşarak iletişim halinde olduğunu dile getirdi.



Trabzon'a tayin olunca kendisiyle ilgilenen Fahrettin'in telefonuna ByLock yüklediği itiraf eden Coşkun K, şöyle devam etti:

"Ben Trabzon'a gittikten sonra benim ByLock listemde kayıtlı olan Hakan kod adlı A.T, ByLock programı üzerinden ya da yüz yüze görüştüğümüzde benim Trabzon'da bulunduğum süre içinde ilgileneceğim asker şahısları bana söyledi. Ş.A. isimli kişinin de askeri imam olduğunu tahmin ediyorum. Yine ByLock listemde kayıtlı Sedat kod adlı O.E. de askeri imam olarak görevliydi. ByLock listesinde kayıtlı görünen A.Ç. ve E.K. isimleri tanıdık gelmedi. Benim PTT merkez müdürü olmamda, sınavları kazanmamda örgütün herhangi bir desteği yoktur. Ben, kendim uzun süre ders çalışarak bu makamlara geldim. Ben Trabzon'a PTT başmüdürü olarak tayin olduktan sonra yine burada asker şahıslardan sorumlu olmaya devam ettim. H.T'nin vermiş olduğu ifadelerin bir kısmını kabul ediyorum. Kendisiyle ilgilendiğim, Gümüşhane'de ve Trabzon'da karşıladığım hususları doğrudur. Ancak kendisine örgüt içinde kalması için korkutma vesaire söz konusu değildir."

Yaklaşık 3 ay öncesine kadar hakkında bir soruşturma olduğunu bilmediğini iddia eden Coşkun K, "3 ay öncesinde öğrendim ancak af çıkacak umuduyla savcılığa gidip beyanda bulunmadım." ifadesinde bulundu.

Örgüt tarafından herhangi bir maddi yardım almadığını öne süren sanık Coşkun K, "Bu suçlamayı kendime yediremediğim için emniyette ve savcılıkta etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğimi söyledim. Ancak ben örgütün çekirdeğinden yetişen biri değilim. Çok sonradan örgüt içine dahil oldum. 3 yıl boyunca Fahrettin, benimle ilgilendi ve beni örgüte kazandırdıktan sonra askeri mahrem yapılanma içinde öğretmen olarak görev verildi." beyanında bulundu.



Coşkun K'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanması istenilen iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak sanık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.