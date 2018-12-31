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FETÖ sanığı eski hakim çifte hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski hakime 6 yıl 3 ay, meslektaşı olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eşine ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

FETÖ sanığı eski hakim çifte hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay, meslektaşı olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eşine ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Murat ve eşi Esra Aydın ile avukatları katıldı.

Sanık Murat Aydın, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Sanık Esra Aydın da ByLock kullandığını kabul ederek pişman olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Murat Aydın'ın örgütün hakim savcı sınavına yönelik oluşturduğu "çalışma evlerinde" kaldığını, mesleğe başladıktan sonra da örgütsel bağını sürdürdüğünü belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Esra Aydın'ın da örgütün "çalışma evlerinde" kaldığını ve ByLock kullandığını ifade eden savcı, sanığın etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle cezasında indirim uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Aydın'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, eşi Esra Aydın'a da 3 yıl 9 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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