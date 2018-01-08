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FETÖ sanığı eski hakim, hakim karşısında

Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski hakim Özlem A'nın yargılanmasına başlandı

FETÖ sanığı eski hakim, hakim karşısında

Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski hakim Özlem A'nın yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özlem A, Elazığ Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden katılarak savunma yaptı.

Herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını ve ByLock kaydının bulunmadığını belirten Özlem A, dokuz ay tutuklu kaldığını ve Meclisi bombalayıp 250 insanı şehit eden bir terörist örgütle anılmanın kendine ağır geldiğini söyledi.

Daha sonra duruşma savcısı eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mütalaa #fetö sanığı #eski hakim #Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi
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