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FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Adana'da FFETÖ/PDY ilişkin davada yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Filiz Karadağ ve avukatı katıldı.

Sanık Karadağ, savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. 

Mahkeme heyeti, sanık Filiz Karadağ'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. 
 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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