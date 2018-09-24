İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan eski öğretmene 9 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan eski öğretmen Mehmet Başar ile avukatı katıldı.



Sanık Başar, 521 gündür tutuklu bulunduğunu belirterek, KHK ile kapatılan Güzelbahçe Yamanlar Koleji'nde matematik öğretmeni olarak çalıştığını, personel indirimi yapılması nedeniyle çocuğunu da bu okula verdiğini söyledi.



Kapatılan Bank Asya'ya örgütün çağrısı üzerine para yatırmadığını ileri süren Başar, şunları kaydetti:



"Öğrencilerim kapatılan Zaman gazetesinin deneme sorularını çözdüğü için bu gazeteye abone oldum çünkü öğrencilerin çözdüğü soruları benim de çözmem gerekiyordu. Çalıştığım tüm kurumlar maaşımı Bank Asya'ya yatırıyordu. 2014 yılındaki hesabımdaki artış rutin bir para artışıdır. Bulunduğumuz muhit güvenli değildi. Hırsızlık vakaları çok oluyordu.



Oğlumun doğumunda gelen altın ve paraları güvenli bir yere koymak amacıyla Bank Asya'ya yatırdık. Arkadaşlarımla ortak kurban kesmiştim. Arkadaşlar kendi kurban bedellerini benim hesabıma yatırmışlardı. Bilirkişi, insani saiklerle Kimse Yok Mu Derneğine yaptığım bağışı dahi örgüte yardım olarak yorumlamış."



Sanık avukatı ise müvekkilinin ByLock kullanıcısı olmakla suçlandığını ancak programa ilişkin içeriklerin mahkemeye ulaşmadığını söyledi.



Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.