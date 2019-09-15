FETÖ sanığı eski vali Şahabettin Harput yeniden hakim karşısına çıkıyor

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 11'i tutuklu 60 sanık hakkındaki karar, 6 Aralık 2018'de açıklandı. Sanıklardan 37'sine 1,5 yıl ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Sanıklardan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un aralarında bulunduğu 19'u "örgüte üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ev hapsinde tutulan Harput'a, yaşadığı kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Bazı sanıkların avukatları aracılığıyla yaptığı itirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, temmuz ayında Harput dahil 60 sanık hakkındaki yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

Bunun üzerine, sanıkların tekrar hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma yarın gerçekleştirilecek.

Gerekçeli kararda Harput'un eylemlerine yer verilmişti

Yargılamanın ardından yazılan gerekçeli kararda, Harput'un, FETÖ'nün sözde "Bursa il imamı" olan firari Cansun Sarıyıldız'ın başkanlık ettiği "il mütevelli heyeti" toplantılarına zaman zaman katıldığı, 2013 yılının temmuz ayında emekliye ayrıldıktan sonra, örgütle irtibatlı olduğu için faaliyetine son verilen Bursa Orhangazi Üniversitesinin mütevelli üyesi olduğunun anlaşıldığını belirtilmişti.

Harput'un, Bursa Orhangazi Üniversitesi ile yine örgüte müzahir olduğu için kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfına parasal yardım yapılması yönünde iş adamlarını teşvik ederek örgüte fon sağladığı aktarılan kararda, sanığın Bank Asya'daki hesaplarına farklı tarihlerde çeşitli miktarlarda para yatırdığı belirtilmişti.

Mahkeme kararında "Bank Asya'nın mali tablosunun bozulduğu, bankaya el koyma ihtimalinin bulunduğu haberlerinin ayyuka çıktığı ve ana haber bültenlerine konu olduğu gerçeği karşısında, uzun yıllar mülki idare amirliği görevlerinde bulunan sanığın, Türk bankacılık sisteminin geçmişinde imar bankası olgusu da bulunduğu halde, Kuveyt Türk katılım bankasında ve Vakıfbank'ta hesabı da bulunmasına rağmen talimat sonrasına denk gelecek şekilde Bank Asya'da 3-4 kez katılım hesabı açması eyleminin, ne basiretli ve deneyimli bir mülki amir davranışı ne de sıradan bir mudi davranışı olmadığına, faiz hassasiyeti dikkate alındığında, Bank Asya haricinde Kuveyt Türk katılım bankasındaki hesabına para yatırma imkanın bulunduğu" tespitine işaret edilmişti.

Şahabettin Harput'un bu davranışının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla gerçekleştiği değerlendirilen kararda, "Bu itibarla sanığın örgüt liderinin talimatı üzerine katılım hesabı açtığı kanaatine ulaşıldığından, bu eylem örgütsel faaliyet olarak kabul edilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

"Süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetler"

Gerekçeli kararda, Harput'un örgütsel faaliyetler amacıyla, terör örgütü ile irtibatı bulunduğu için kapatılan BUGİAD'ın Kırgızistan gezisine katıldığı, sanıklar Turan Boztepe ve Cansun Sarıyıldız ile Jamaika'ya gittiğinin belirlendiği bilgisi de yer almıştı.

Birçok tanık beyanına da atıfta bulunulan gerekçeli kararda Harput'un, "süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetleri ile silahlı terör örgütü yapılanması içinde yer aldığı, terör örgütü üyesi olduğu ve üzerine atılı suçu işlediği"nin ispat edildiği kaydedilmişti.