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FETÖ sanığı Hasan Dursun'un ByLock mesajları

Hakkında FETÖ’den dava açılan eski HSYK üyesi hakim Hasan Dursun’un, ByLock mesajları ortaya çıktı. Dursun'un diğer hakim ve savcıları, "münafık, sinsi, kibirli ve kinci" notları düşerek fişlediği ve örgüte bildirdiği mesajları ele geçirildi

FETÖ sanığı Hasan Dursun'un ByLock mesajları

Eski HSYK üyesi hakim Hasan Dursun... Hakkında FETÖ'den dava açılmıştı. ByLock mesajları da ortaya çıktı. FETÖ üyesi hakimin diğer hakim ve savcıları "münafık, sinsi, kibirli ve kinci" notları düşerek fişlediği tespit edildi. Haber Yenişafak'ta yer aldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen Dursun tutuklanmıştı. Hakkında yürütülen soruşturma da tamamlandı. İddianamede, şüpheli Dursun'un, ByLock’a 81 kez girdiği ve 863 mailinin olduğu kaydedildi. Şifreli haberleşme programına son girişi tarihinin 18 Şubat 2016 olduğu ifade edildi.

Hasan Dursun'un ByLock’tan mahkeme heyetiyle ilgili tuttuğu fişleme notlarını da gönderdiği görülüyor. Davayı açan savcıyla ilgili "Tam bir münafık" ifadesini kullanıyor. Dursun, yargılamayı yapan mahkeme başkanını ise "Münafıkça tavırları var. Sağ gözüküyor ancak solcu birisi" diye fişliyor.

Dursun, mahkemede görevli üyelerle ilgili "Derin Alevi, MGV’li, imam hatip kökenli, tam bir hükümet kökenli, Eşi başörtülü ve namazlı ama vicdanı körelmiş bir zavallı. Allah bildiği gibi yapsın." ifadelerini kullanıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #hsyk #hasan dursun #bylock
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