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FETÖ sanığı iş adamlarının tahliyesine itiraz

Bursa'daki FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan sanıklardan 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin mahkemenin kararına savcılığın yaptığı itiraza, bir üst mahkemeden de ret kararı verildi

FETÖ sanığı iş adamlarının tahliyesine itiraz

 Bursa'da, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara savcılık tarafından "etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerinin yetersizliği" nedeniyle yapılan itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin geçen hafta verdiği karara savcılık tarafından yapılan itirazı, yaptığı değerlendirmenin ardından bir üst mahkeme olan 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesine iletti.

Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklamayı gerektirecek yeni delillerin bulunmadığı gerekçesiyle 4 iş adamının tutuklanmasının reddine ve 6 iş adamının tahliyesine yapılan itirazı reddetti.

Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta 8'inci Ağır Ceza Mahkemesine görülen davada, mahkemeye, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye olmuş tutuksuz 4 iş adamının tutuklanması talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti ise bu talebi reddederek 9 tutuklu sanığı daha tahliye etmişti.

Bunun üzerine savcılık tarafından mahkemeye 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin itirazda bulunulmuş, sanıklar E.K, T.B, C.R, S.Ç, V.V, S.D, F.K, H.G, E.A. ve Ş.U'nun ilgili kanun maddeleri gereğince tutuklanmak üzere haklarında yakalama emri düzenlenmesini talep etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #bursa
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