- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 19'u tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, tutuklu 10 sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümlerini esas alarak tahliyesine karar verdi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 19'u tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge Adliye Mahkemesinin 375 kişilik salonunda yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ruhi Hallaçoğlu, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullanmadığını iddia ederek, avukatlık bürosunda çalışan 12 kişinin hiçbirinde bu programın olduğuna ilişkin tespit yapılmadığını söyledi.

Burç okullarının sadece idari davalarını aldığını dile getiren ve örgütsel bir tavırla avukatlık yapmadığını öne süren Hallaçoğlu, tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutuklu sanık Mehmet Ali Solak ise ByLock kullanıcısı olmadığını savunarak, bu uygulamanın tespit tutanağında yer alan "8 günde 321 giriş yaptığı" yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

Bank Asya hesabının talimat doğrultusunda değil maaş amaçlı olduğunu ileri süren Solak, "Bu yapıya himmet bağışında bulunmadım. Hiçbir terör örgütüne üye olmadım. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı, tutuksuz sanıklardan A.K, A.K.B, AF.D, B.A.S, B.İ, H.P, İ.O.G, M.B, M.B. ve S.A'nın tutuklanması yönündeki mütalaasını yineledi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar A.Y, C.S, H.Y, İ.E, M.K.K, M.T, M.C, M.A, M.H. ve N.S'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.