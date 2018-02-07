Antalya'da örgütün sözde "kadınlar il imamı" olduğu iddia edilen öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "kadınlar il imamı" olduğu öne sürülen öğretmen, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Örgütün kurumlarında öğretmenlik yapan Ayşegül Sözgen, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.



Duruşmada tanık olarak dinlenen E.Ç, Sözgen'in tahminen 2009-2010 yıllarından sonra Antalya "kadınlar il imamı" olarak görev yaptığını, uzun zaman örgüt içerisinde bu görevi sürdürdüğünü söyledi.

Sözgen'in örgütün yayınlarının tirajının artışıyla ilgili sürekli bilgilendirildiğini iddia eden tanık Ç, Sözgen'in ayrıca örgütün sözde "il imamı" Hasan Tarık Şen (firari) ile sürekli görüştüğünü ve toplantılar gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

Tanık M.G. ise Sözgen'i örgütün Antalya "abla"sı olarak bildiğini ve sohbetlerine katıldığını anlattı.

Tanık ifadelerinden sonra son savunması alınan Sözgen, örgütün dershanesinde kimya öğretmeni olarak çalıştığını, Antalya'da çok tanınan biri olduğunu belirterek, yöneticilik yaptığı iddialarını kabul etmedi.

Eşinin 22 ay, kendisinin ise 15 aydır tutuklu olduğunu belirten Sözgen, tutuksuz yargılanmayı ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sözgen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verdi.