FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından, kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından, kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan duruşmada, 18 tutuklu sanık ile avukatlar hazır bulundu.



Tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Tutuksuz sanık M.D, savunmasında, (öldürülen gazeteci Haydar Meriç'e ilişkin) teknik dinleme safhasında ne gibi çalışmalar yapıldığını bilmediğini ileri sürdü.

Meriç, hakkında alınan arama kararına istinaden tutuklu sanıklardan İbrahim Güneş ve İzzet Otyakmaz'ı Vilayet Meydanı'ndan aldığını ifade eden M.D, Güneş ve Otyakmaz'ı belediye binası önünde bırakarak asayiş ekipleriyle buluştuklarını ve park içerisinde uygulama yaptıklarını gördüğünü belirtti.

Meriç'in üst ve çanta aramasını Güneş'in yaptığını öne süren M.D, ''İbrahim Güneş şahsın üzerinde arama yaptığını, çantasını araştırdığını gördüm. Arama sonrası araç yanına geldiğinde şube müdürü İbrahim Şimşek'in yanına gitmemiz gerektiğini söyledi. Arabaya bindiklerinde konunun ne olduğunu sorduğumda herhangi bir cevap alamadım.'' diye konuştu.

Önleme dinleme kararının uzatılması raporuna da paraf attığını bildiren M.D, uzatma kararının sebebi ve içeriği hakkında açıklama yapılmadığını kaydetti.

Tutuklu sanıklardan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, Kahraman Küllücek de Kırklareli'ne fiziki takip için destek ekip olarak görevlendirildiğini belirtti.



Fiziki takip için gazeteci Haydar Meriç'in yolda yürüdüğü sırada kendisine gösterildiğini aktaran Küllücek, fiziki takip haricinde hiçbir çalışmaya katılmadığını iddia etti.

Takip boyunca Meriç'in şüpheli hiçbir hareketine ve görüşmesine rastlamadığını belirten Küllücek, bir gün süren takip görevinin sona ermesinin ardından İstanbul'a döndüğünü kaydetti.

Duruşmaya bir süre ara verildi.