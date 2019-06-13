Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan üniversite öğrencisine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Harun Bulut ile avukatı katıldı.



Sanık Bulut savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Ben hiçbir zaman kod adı kullanmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.



Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanığın ByLock kullanıcısı olması dikkate alınarak üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Son sözleri sorulan sanık Bulut, mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraat isteğini yineledi.



Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Harun Bulut'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.