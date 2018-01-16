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FETÖ sanıkları hakkında ilk duruşmada karar

Kastamonu'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 7 sanık hakkında ilk duruşmada karar çıktı

FETÖ sanıkları hakkında ilk duruşmada karar














Kaynak: AA
Etiketler; #paralel devlet yapılanması #kastamonu #karar #FETÖ/PDY
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